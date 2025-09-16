 Cardi B's Little Miss Drama Arena Tour heads to Phoenix in March | Phoenix New Times
Cardi B's Little Miss Drama Arena Tour is coming to Phoenix in March

The award-winning rapper is supporting the release of her second studio album.
September 16, 2025
Image: Cardi B is coming to Phoenix in 2026.
Cardi B is coming to Phoenix in 2026. Brian Ziff
Grammy Award-winning rapper Cardi B is bringing her Little Miss Drama Arena Tour to Phoenix on March 1, 2026.

The tour marks her first full headline arena run and the most extensive tour of her career to date. The rapper is supporting her second studio release, "Am I The Drama?" which comes out on September 19. It's available to presave here. She will be playing iconic spots like the Kia Forum in Los Angeles and Madison Square Garden, in her hometown of NYC, as the main attraction for the first time since she started dropping mix tapes a decade ago.

Here are the ticket options:

The general on-sale starts at 10 a.m. local time on Thursday, September 25.

The Cardi B Artist Presale starts at 10 a.m. on Tuesday, September 23. TO participate, you must sign up by 10 p.m. PT on September 21.

The Citi presale starts at 7:00 a.m. local time on September 22 and allows Citi cardmembers to access tickets until 7:00 a.m. on September 23.

The Verizon presale offers customers an exclusive presale opportunity from 7 a.m. local time on September 22 to 7 a.m. local time on September 23.

Here is the complete list of tour dates for Cardi B's Little Miss Drama Arena Tour:
  • February 11, Palm Desert, California, Acrisure Arena
  • February 13, Las Vegas, Nevada, T-Mobile Arena
  • February 15, Los Angeles, California, Kia Forum
  • February 19, Portland, Oregon, Moda Center
  • February 21, Vancouver, BC, Rogers Arena
  • February 22, Seattle, Washington, Climate Pledge Arena
  • February 25, Sacramento, California, Golden 1 Center
  • February 27, San Francisco, California, Chase Center
  • March 1, Phoenix, AZ, PHX Arena
  • March 4, Houston, Texas, Toyota Center
  • March 6, Austin, Texas, Moody Center
  • March 7, Dallas, Texas, American Airlines Center
  • March 9, Denver, Colorado, Ball Arena
  • March 12, Minneapolis, Minnesota, Target Center
  • March 14, Indianapolis, Indiana, Gainbridge Fieldhouse
  • March 15, Detroit, Michigan, Little Caesars Arena
  • March 17, Kansas City, Missouri, T-Mobile Center
  • March 19, Cincinnati, Ohio, Heritage Bank Center
  • March 21, Chicago, Illinois, United Center
  • March 25, New York, New York, Madison Square Garden
  • March 28, Newark, New Jersey, Prudential Center
  • March 3, Toronto, Ontario, Scotiabank Arena
  • April 2, Boston, Massachusetts, TD Garden
  • April 3, Hartford, CT, Peoples Bank Arena
  • April 4, Baltimore, Maryland, CFG Bank Arena
  • April 7, Philadelphia, Pennsylvania, Xfinity Mobile Arena
  • April 8, Washington, DC, Capital One Arena
  • April 11, Raleigh, North Carolina, Lenovo Center
  • April 12, Charlotte, North Carolina, Spectrum Center
  • April 14, Sunday, Sunrise, Florida, Amerant Bank Arena
  • April 17, Atlanta, Georgia, State Farm Arena
Image: Amy Young
Amy Young is the Music Editor at Phoenix New Times. She joined the New Times staff in May 2025 after more than a decade of covering arts and music for the publication. In her role, Amy writes about music, searches for compelling news and works with writers who are also dedicated to bringing quality music and music-related stories to readers across the Valley and beyond. Previously, Amy worked for the Arizona Republic, Hearst Connecticut Media Group and Newsbreak.
A message from Music Editor Amy Young: If you value independent journalism, please consider making a contribution to support our continued coverage of Phoenix's music, events and entertainment scenes.
Image: KUPD’s Fitz Madrid looks back on 20 years rocking the Phoenix airwaves

Metal!

KUPD’s Fitz Madrid looks back on 20 years rocking the Phoenix airwaves

By Benjamin Leatherman
Image: Goldrush Music Festival lit up Rawhide for its eighth two-day soiree

Concert Reviews

Goldrush Music Festival lit up Rawhide for its eighth two-day soiree

By Shi Bradley
Image: Duran Duran is bringing their tour to Phoenix in January

Concert Previews

Duran Duran is bringing their tour to Phoenix in January

By Amy Young
