Como la Crafty Chica Comenzo un Imperio con un Blog, la Comunidad Latina de Phoenix, y Mucha Brillantina

Teresa Villegas

Ha sido quince años desde que empecé a bloguear, y nueve años desde que he hecho bloguear mi carrera a tiempo completo. Aún hoy en día, muchos amigos y familiares preguntan, “Kathy, ¿qué es exactamente lo que haces para vivir”?

“Yo difundo el Evangelio de brillo!”, digo. “Soy una empresaria digital! CraftyChica.com es mi trabajo, es una revista de internet con miles de ideas y recetas para artesanías”. Entonces busco una respuesta y me doy cuenta de las miradas confusas, como si hubiera hecho un pedido de comida china en un café ruso.

“Pero”, a menudo preguntan siguiente. “¿Cómo le haces para hacer dinero”?

“Al menos una docena de maneras diferentes”, les cuento con entusiasmo”. Dando conferencias, talleres de enseñanza por internet, anuncios por internet, ingresos de afiliados por internet, mensajes patrocinados, embajadas de marca, la venta de productos, el diseño de líneas de productos ...”

Y en ese momento es cuando sonríen cortésmente y dan pasos hacia atrás para alejarse de mi.

Para mí, bloguear es tan fácil como respirar. No me importa que tengo una en por lo menos 152 millones de sitios que publican por internet, o que más de un millón de mensajes se cargan cada día. Bloguear me permite combinar todas mis pasiones favoritas — haciendo artesanías a mano, escritura, y la difusión de la alegría.

Todo comenzó con una columna semanal en un periódico nacional cuando me puse el apodo Kathy, La Crafty Chica. Me encantó la capacidad de promover la positividad a través de decoupage, lentejuelas e hilo. Como mi columna se hizo más popular entre los suscriptores, me apunté a una audiencia más grande - el mundo! Así que aprendi lo básico de HTML y construí CraftyChica.com en un fin de semana. Todas las noches mientras mi familia dormía, dediqué tres a cuatro horas por noche a mi nuevo bebé cibernético.

Todo el contenido que escribí brillaba con un toque latino de alguna manera. Soy mexicana-americana de tercera generación y para mí, la vida debe ser un fiesta 24/7/365, ¿verdad? Con 55 millones de latinos en los Estados Unidos y el hecho que en mi ciudad natal de Phoenix es un 40 por ciento hispano, mi público creció rápidamente.

Otra de las razones por mi éxito es que yo no tenía competencia. A pesar de la creciente población latina local y nacional, ninguna otra chica ofreció un sitio en idioma inglés lleno de recetas caseras estilo mexicanas. Es un hecho que los latinos nos encanta un poco de Internet.

“Los hispanos ven más contenido digital, compran más teléfonos, y se involucran con más anuncios que cualquier otra audiencia. Una audiencia clave para los vendedores”! Eliana Murillo, Directora de Marketing Multicultural de Google exclamó por Twitter. Ella explicó el año pasado que hasta hace poco tiempo, el mercado hispano de los Estados Unidos fue desatendida y sin explotar por la corriente principal de este país.

Bueno, yo decidí atender a este mercado. Estas variables, no planificados en un primer momento, se unieron para formar la marca Crafty Chica en lo que es hoy: un mini-imperio de miles de tutoriales de manualidades, siete libros publicados de artesanía, dos novelas publicadas, tres líneas nacionales, una carrera de lectura, una década de los cruceros de artesanía, patrocinios de marcas nacionales, talleres por internet, la representación de William Morris Endeavor, y yo, una madre muy feliz.

Manny Ruiz, fundador de Hispanicize, una conferencia de estilo South By Southwest dirigida a hispanos, dice que recuerda cuando el mundo se dio cuenta de la comercialización de los bloggers como yo.

“En 2010, las marcas notaron algo”, dice. “Las personas estaban usando Facebook y Twitter para darle una visión auténtica a nivel de base para los consumidores. Ahora el mercado ha cambiado. Los medios tradicionales giran, los presupuestos están creciendo para el mercado hispano y todos ellos apuntan a factores de influencia. Se ha convertido en otro espacio de los medios de comunicación».

Gracias a este nuevo espacio digital, yo era capaz de ganar un sueldo fijo en mis términos. Poder compartir historias personales y la inspiración creativa para romper estereotipos era una ventaja. Me cansé de ver a nuestra comunidad siempre como pandilleros, jardineros y criadas en la televisión y en las películas. Pensé que si mostraba un trozo de mi vida sobre una base regular, podría cambiar las perspectivas. Apunté a ser una fuerza del bien. Quería mostrar respeto a mis abuelos que críaron a mis padres en esta ciudad, mi padre que trabajaba con orgullo como ingeniero civil de la ciudad. Pero mientras que la antigua narración se detuvo en la mesa de la cena, quería que mis historias fueran a vivir para siempre en kilobytes.

La sala de mi casa en el norte de Phoenix sirve también como un estudio de arte y sala de consejo. A lo largo de mi carrera, me he consumido artículos de negocios a partir de Inc., Forbes, y la revista Entrepreneur. Ingerí diariamente podcasts de Marie Forleo, Gary Vaynerchuk y los empresarios de Shark Tank. Usaba ??marcadores de colores brillantes para representar a cabo estrategias de negocio que constaba de seis a diez flujos de ingresos, todo lo cual lleva de nuevo a CraftyChica.com. Apunté a ser la CNN de artes latinas, y miré a JLo, Oprah y Martha como fuente de inspiración para diversificar mis talentos y fortalezas. JLo tenía un perfume, yo tenía un crucero. Oprah tenía un programa de televisión, yo tuve mi canal de YouTube. Marta tenía una línea de productos en las tiendas Michaels, y yo también!

El Internet ha cambiado mi vida, mi perspectiva, mi objetivo final.

Pero había un inconveniente. Mis amigos cibernéticos comenzaron a superar a mis queridos de la vida real. Mis amigas artisticas en la ciudad no querían charlar sobre Google, consejos de negocios, o discutir las tasas de rebote que se usan por internet. Los blogs latinos de estilo de vida, alimentación, crianza, salud y viajes comenzaron a emerger en California, Texas, Nueva York y Florida. Sin embargo, no pude encontrar una blogger Latina local, no importa donde me veía.

Phoenix fue clasificada en la lista Forbes de los más rápidos crecimientos en las ciudades de Estados Unidos, pero la expansión no se tradujo en blogueros hispanos. Me acerqué a una de las redes con las que trabajo, Latina Bloggers Connect, en Los Angeles.

Su lista incluye más de 2.000 personas influyentes y creadores de contenido de todo el mundo, pero según LBC, y su Director de Medios de Comunicación Social, Rachel Matos, sólo un puñado son de Phoenix. Ella, como muchos otros que entrevisté en la industria, no tienen idea de qué carece de Phoenix en esta área. Rachel desea había más de nosotros, ella siente que nuestras voces de Phoenix serían recibidos en el movimiento nacional.

“Bloggers de Phoenix tienen una estética que es diferente de otros lugares”, dice ella. “Phoenix tiene su propio estilo. Sería muy bueno para ver más bloggers abrazándola, poseer y compartirlo con el mundo. Algunos de nuestros bloggers de estilo usan los paisajes ... que son muy específicos a Arizona, y es precioso”.

Eso es todo muy bien, pero no me ayudó a encontrar nuevas amigas. Me di por vencido y me concentré en mi negocio. Dejé de mirar, y fue entonces cuando me encontré con Vanessa Rodríguez Coppola. En San Diego, compartimos una limusina autobús en un evento de HP, y se presentó a sí misma — un blogger que vivía a pocos minutos de mi casa en Phoenix. Nos reímos de que teníamos que viajar a California pare conocernos.

Comparamos notas y descubrimos que casi al mismo tiempo que yo empecé Crafty Chica, Vanessa hizo lo mismo con su sitio, Designs by Vanessa, que con el tiempo se transformó en See Vanessa Craft.

Me encontré con otra blogger Latina, y ella estaba allí todo el tiempo! Al igual que yo, su presencia por internet empezó solamente para compartir la creatividad, y se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Hoy en día, Vanessa y yo nos encontramos con otros bloggers locales, y a menudo nos encontramos en los eventos de medios de comunicación. Estamos agradecidos de haber encontrado unos a otros y ayudarnos mutuamente a crecer nuestros negocios.

Los blogueros hispanos de Phoenix han recorrido un largo camino, y ha sido el poder para ver que la comunidad crezca en este último año. Más de nuestras historias se estan contando por internet, un blog a la vez. Ahora hay Gloria Casillas Martínez de GloriousCraft.com, escritor de música Will Medina de VeryVinyl.net, Esther Marie de MariaEsBella, Maira Garcia de EnthusiasticAboutLife.com, y muchos más.

“Desde que empecé a bloguear, he tenido al menos cuatro amigos crean sus propios blogs, que es impresionante”, dice Maira García. “Yo personalmente creo que todo el mundo debería tener un blog porque todo el mundo tiene una historia que contar”.

La gente como Vanessa, Gloria, Esther, Will y Maira me inspiran. Ellos demuestran que el éxito viene de ser apasionado, centrado y coherente. Me gustaría ver más influyentes en este espacio emocionante y estoy dispuesta a tomar medidas.

El año pasado, fue lo que hice. Mientras que en Miami en Hispanicize, una versión latina de South By Southwest, me encontré con otro factor de influencia en Phoenix, Eric Díaz. Hemos ideado un plan para subir de nivel nacional la presencia por internet de nuestra comunidad.

A través de su compañía, Colectivo, Eric y su socio de negocios Josh Molina ofrecen seminarios bimensuales para aquellos interesados ??en aprender más sobre el mercado latino de Arizona y cómo se relaciona con la era digital. De tecnología portátil y móvil de los blogs y la marca, que pueden aportar en altavoces, paneles y manifestaciones para fomentar una mayor conciencia.

“A pesar de que el área de Phoenix tiene una gran población latina, Eric y yo nos dimos cuenta de que muchos de los eventos profesionales que asistimos están insuficientemente representadas cuando se trataba de los latinos”, dice Josh.

“Estamos haciendo cambios con asociaciónes con otras organizaciones. Otras ciudades, como Los Ángeles o Nueva York, tienen movimientos fuertes, y sólidas redes profesionales latinos. Podemos hacer eso también. Phoenix es un lienzo en blanco como cuando se trata de la influencia latina”.

Lo pensamos juntos, y con la ayuda de Latina Bloggers Connect, lanzamos la serie de taller inaugural de Arizona Latino Bloggers. A lo largo de cuatro semanas en enero pasado, se entrenó creadores de contenido existentes en Phoenix a través de un bootcamp cibernético. Desde la creación de gráficos y títulos de la escritura a los medios sociales, y el trabajo con marcas, hicimos nuestro mejor esfuerzo para prepararlos y ponerlos a cabo en la blogosfera.

“Mi último deseo es que cada grupo aprende tanto que su propio éxito en los blogs inspira a otras mujeres y hombres para seguir su camino y encontrar su voz”, dice Ana Flores, fundadora y CEO de Latina Bloggers Connect. “Necesitamos muchas más voces latinas para compartir por internet y elevar nuestras historias auténticas”.

Pero no todos los bloggers locales asisten a estos eventos o toman la ruta tradicional de las conferencias y seminarios. Algunos toman otro camino hacia el éxito.

Les presento Víctor Nevárez, de 26 años, de Tempe. Conocido por internet como InternetShaquille.com, que ha construido un fuerte seguimiento a través de clases de cocina en Udemy, y un sarcasmo ingenioso en Twitter y Vine, donde sus vídeos de humor se han visto más de un 111 millones de veces.

Este chico realmente tiene una estrategia — y no implica renunciar a su trabajo del día como diseñador gráfico.

“Millennials les encanta tener un segundo trabajo, y yo tengo la suerte de tener uno que trata de aprovechar mis propios pensamientos e ideas pasajeras”, dice. “Una cosa buena que un trabajo a tiempo completo permite es suficiente dinero para invertir en alojamiento web, mercancía, y cualquier otra idea que requieren costos iniciales. Los gastos generales podría ser una barrera para alguien sin una base financiera sólida”.

Adoro su punto de vista. Es uno con que mis hijos crecieron, viendo a su mamá crear un negocio desde cero.

Me considero un poco por delante de la línea de tiempo que pega el fenómeno de la mamá bloguera. Mis hijos estaban en la escuela primaria cuando empecé. Se criaron a mi lado, la asistencia en todos los sentidos. Mi marido y yo les enseñamos todo acerca de la ética de trabajo, la compasión, el karma, y la educación. Y como un bono, debido a nuestro estilo de vida empresarial de la familia, han aprendido cómo aprovechar al máximo los recursos, usar los medios sociales, escribir propuestas, editar fotos, grabar vídeos, negociar un contrato, una lluvia de ideas, obtener beneficios económicos, y saber como hacer trabajar el teclado y el ratón.

Ellos saben que hay vida y ingresos por encima y más allá de un trabjo tradicional de 9 a 5. Uno de los mejores regalos que he tenido como padre es mirarlos lanzar y hacer crecer sus propias marcas. Para sus cumpleaños 16, recibieron cada uno su propio sitio web. Nos cambiamos de papel y me convirti en su ayudante para con todo lo que necesitan para prosperar.

Con el tiempo, el mas grande y el más difícil de todos cambios tuvo lugar. Ambos salieron de la casa para embarcarse en sus propios viajes. Para esto los prepare, y estoy orgullosa, pero como madre, me pongo sentimental en verlos abandonar el nido.

Al igual que Víctor Nevárez, mi hijo DeAngelo, 25 años, tiene un trabajo de día y utiliza noches y fines de semana para ejecutar su sitio de fans de cosplay y ciencia ficción, TheGeekLyfe.com. Es lider de un equipo de una docena de escritores y fotógrafos, y escribir ficción de la fantasía en su tiempo libre.

Mi hija Maya, de 23 años, es 100 por ciento de la fuerza detrás de MayaInTheMoment. Ella construyó un seguimiento nacional mediante la escritura, filmación y edición de Vines, y los vídeos de YouTube que muestran la comedia, la moda y la vida cotidiana de una milenaria en Phoenix. Recientemente se trasladó a Los Ángeles para trabajar en Buzzfeed.

Ahora estamos abajo una más una figura de los medios sociales!

No estoy preocupada. Espero que algunos de ustedes que leen esto se inspiren para comenzar su propio viaje digital. ¡Ve por ello! Comparte tu historia de Phoenix, y la vida latina, sea cual sea su pasión. Y luego asegurarse de que me etiqueten @craftychica para que pueda ver y compartir.

¿Mi consejo? Se consistente, y no importa cuál es su meta, tomalo en serio, conectate, y empieza a construir relaciones.

Asegúrese de establecer su meta y haga un plan. Aprende, adapta, evoluciona, y revisa. Es importante seguir aprendiendo nuevas habilidades, cuando se trata de la presentación de las mercancías al mundo, o empujar más allá de la superficie para presentar algo fresco y emocionante. No lo haga por dinero o por fama, sin embargo, eso vendrá con el trabajo duro. Nunca ha habido un mejor momento para convertirse en un empresario.

Y esto, mis amigos, es como me gano la vida difundiendo el Evangelio del brillo. Una mancha brillante a la vez.

Kathy Cano-Murillo es una novelista, artista, y fundadora del sitio premiado de estilo de vida, CraftyChica.com. Ella ve todas las plataformas de medios sociales como fiestas globales que ama a asistir, y le invita a unirse a ella: @CraftyChica en Snapchat, YouTube, Twitter, Facebook, e Instagram.