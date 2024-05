Memorial Day weekend 2024 in Phoenix: The best parties and events

Alibi Rooftop Lounge

108 E. University Drive, Tempe

Almost Famous

7419 E. Indian Plaza, Scottsdale

Boycott Bar

4301 N. Seventh Ave.

Cobra Arcade Bar

801 N. Second St.

Gila River Resorts & Casinos — Wild Horse Pass

5040 Wild Horse Pass Blvd., Chandler

click to enlarge The pool at Lylo Swim Club. Chris Malloy

Lylo Swim Club

400 W. Camelback Road

Maya

7333 E. Indian Plaza, Scottsdale

Skysill Rooftop Lounge

11 E. Seventh St., Tempe

Sunbar

24 W. Fifth St., Tempe

Thunderbird Lounge

710 W. Montecito Ave.

click to enlarge Party harder, faster and stronger at Thundercat Lounge with One More Time. Ticketweb

Thundercat Lounge

747 W. Van Buren St.

Walter Where?House

702 N. 21st Ave.

W Scottsdale

7277 E. Camelback Rd., Scottsdale